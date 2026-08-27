سجل أسعار الصرف من دينار كويتي إلى إلى الدلاسية الغامبية

يبلغ سعر صرف دينار كويتي إلى إلى الدلاسية الغامبية حاليًا 240.215 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.408% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار كويتي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.478% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار كويتي إلى إلى الدلاسية الغامبية بين أعلى مستوى 240.352 في 24-08-2026 وأدنى مستوى 238.924 في 20-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 26-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.407%.