سجل أسعار الصرف من دينار كويتي إلى لجزر فوكلاند

يبلغ سعر صرف دينار كويتي إلى لجزر فوكلاند حاليًا 2.39794 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.342% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار كويتي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.267% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار كويتي إلى لجزر فوكلاند بين أعلى مستوى 2.39829 في 26-08-2026 وأدنى مستوى 2.38538 في 21-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 21-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.190%.