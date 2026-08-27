سجل أسعار الصرف من دينار كويتي إلى إلى الدنانير الجزائرية

يبلغ سعر صرف دينار كويتي إلى إلى الدنانير الجزائرية حاليًا 433.221 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.046% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار كويتي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.294% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار كويتي إلى إلى الدنانير الجزائرية بين أعلى مستوى 433.839 في 25-08-2026 وأدنى مستوى 431.949 في 20-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 24-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.174%.