سجل أسعار الصرف من دينار كويتي إلى إلى البيزو الدومينيكي

يبلغ سعر صرف دينار كويتي إلى إلى البيزو الدومينيكي حاليًا 189.586 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.043% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار كويتي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.846% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار كويتي إلى إلى البيزو الدومينيكي بين أعلى مستوى 191.491 في 20-08-2026 وأدنى مستوى 189.044 في 26-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 24-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.568%.