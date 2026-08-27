سجل أسعار الصرف من دينار كويتي إلى إلى البيزو الكولومبي

يبلغ سعر صرف دينار كويتي إلى إلى البيزو الكولومبي حاليًا 10178.5 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 1.083% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار كويتي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 2.435% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار كويتي إلى إلى البيزو الكولومبي بين أعلى مستوى 10206.1 في 26-08-2026 وأدنى مستوى 9890.43 في 24-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 25-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.884%.