سجل أسعار الصرف من دينار كويتي إلى إلى ريال برازيلي

يبلغ سعر صرف دينار كويتي إلى إلى ريال برازيلي حاليًا 16.7732 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.011% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار كويتي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.524% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار كويتي إلى إلى ريال برازيلي بين أعلى مستوى 16.9449 في 20-08-2026 وأدنى مستوى 16.7376 في 21-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 21-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.349%.