دينار كويتي إلى ريال برازيلي

تحويل KWD إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

1000 kwd
15942.40 brl

1.00000 KWD = 15.94240 BRL

متوسط سعر صرف السوق عند 18:1 UTC
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KWD إلى BRL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KWD → 0 BRL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.066588.66291.436471.659530.963418.2955
1GBP1.1533411.22995102.2511.656621.913871.1111221.0994
1USD0.937650.813041183.13451.34691.556060.9033517.1547
1INR0.01127870.009779830.012028710.01620150.01871730.01086610.206349

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار كويتي إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KWD الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / الريال البرازيلي
1 KWD15.94240 BRL
5 KWD79.71200 BRL
10 KWD159.42400 BRL
20 KWD318.84800 BRL
50 KWD797.12000 BRL
100 KWD1594.24000 BRL
250 KWD3985.60000 BRL
500 KWD7971.20000 BRL
1000 KWD15942.40000 BRL
2000 KWD31884.80000 BRL
5000 KWD79712.00000 BRL
10000 KWD159424.00000 BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / Kuwaiti Dinar
1 BRL0.06273 KWD
5 BRL0.31363 KWD
10 BRL0.62726 KWD
20 BRL1.25452 KWD
50 BRL3.13629 KWD
100 BRL6.27258 KWD
250 BRL15.68145 KWD
500 BRL31.36290 KWD
1000 BRL62.72580 KWD
2000 BRL125.45160 KWD
5000 BRL313.62900 KWD
10000 BRL627.25800 KWD