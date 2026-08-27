سجل أسعار الصرف من دينار كويتي إلى بدولارات بروني دار السلام

يبلغ سعر صرف دينار كويتي إلى بدولارات بروني دار السلام حاليًا 4.14258 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.130% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار كويتي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة 0.058% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار كويتي إلى بدولارات بروني دار السلام بين أعلى مستوى 4.14817 في 20-08-2026 وأدنى مستوى 4.13557 في 25-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 21-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.169%.