دينار كويتي إلى دينار بحريني

تحويل KWD إلى BHD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kwd
١٬٢٢٠٫٦٠٠ bhd

1.00000 KWD = 1.22060 BHD

متوسط سعر صرف السوق عند 18:0 UTC
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KWD إلى BHD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KWD → 0 BHD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867251.066688.67131.436391.659560.963518.2945
1GBP1.1530711.2299102.2471.656311.913651.1109821.0955
1USD0.937550.813074183.13451.34671.555940.903317.1522
1INR0.01127760.009780230.012028710.01619910.01871590.01086550.206319

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار كويتي إلى دينار بحريني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BHD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KWD الحالي إلى BHD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / Bahraini Dinar
1 KWD1.22060 BHD
5 KWD6.10300 BHD
10 KWD12.20600 BHD
20 KWD24.41200 BHD
50 KWD61.03000 BHD
100 KWD122.06000 BHD
250 KWD305.15000 BHD
500 KWD610.30000 BHD
1000 KWD1220.60000 BHD
2000 KWD2441.20000 BHD
5000 KWD6103.00000 BHD
10000 KWD12206.00000 BHD
معدلات التحويل Bahraini Dinar / Kuwaiti Dinar
1 BHD0.81927 KWD
5 BHD4.09635 KWD
10 BHD8.19269 KWD
20 BHD16.38538 KWD
50 BHD40.96345 KWD
100 BHD81.92690 KWD
250 BHD204.81725 KWD
500 BHD409.63450 KWD
1000 BHD819.26900 KWD
2000 BHD1638.53800 KWD
5000 BHD4096.34500 KWD
10000 BHD8192.69000 KWD