Кувейтские динары в бахрейнские динары

Сконвертируйте KWD в BHD по реальному обменному курсу

1000 kwd
1221.380 bhd

1.00000 KWD = 1.22138 BHD

Среднерыночный курс в 20:3 UTC
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График изменения обменного курса KWD к BHD

1 мин. назад 1 KWD → 0 BHD
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85881.072888.89221.454611.670640.956518.5054
1GBP1.1644211.2492103.5091.693791.945341.1137621.5482
1USD0.932150.800512182.861.35591.557270.891617.2496
1INR0.01124960.009661020.012068510.01636370.0187940.01076030.208178

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Как произвести расчет конвертации из кувейтских динаров в бахрейнские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите KWD из выпадающего списка для исходной валюты и BHD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KWD в BHD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Обменные курсы Кувейтский динар / Бахрейнский динар
1 KWD1.22138 BHD
5 KWD6.10690 BHD
10 KWD12.21380 BHD
20 KWD24.42760 BHD
50 KWD61.06900 BHD
100 KWD122.13800 BHD
250 KWD305.34500 BHD
500 KWD610.69000 BHD
1000 KWD1221.38000 BHD
2000 KWD2442.76000 BHD
5000 KWD6106.90000 BHD
10000 KWD12213.80000 BHD
Обменные курсы Бахрейнский динар / Кувейтский динар
1 BHD0.81874 KWD
5 BHD4.09372 KWD
10 BHD8.18744 KWD
20 BHD16.37488 KWD
50 BHD40.93720 KWD
100 BHD81.87440 KWD
250 BHD204.68600 KWD
500 BHD409.37200 KWD
1000 BHD818.74400 KWD
2000 BHD1637.48800 KWD
5000 BHD4093.72000 KWD
10000 BHD8187.44000 KWD