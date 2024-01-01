Kuveyt dinarından Bahreyn dinarına

Reel döviz kuru ile KWD → BHD çevirin

1.000 kwd
1.223,290 bhd

1.00000 KWD = 1.22329 BHD

09:25 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD183.03220.9319519.00771.539761.644061515.813.67305
1 INR0.012043510.01122360.228920.01854420.019800318.25570.0442365
1 EUR1.0730589.0977120.39621.652241.764161626.543.94137
1 ZAR0.05261034.368350.049028710.08100740.086494579.74720.19324

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Kuveyt dinarından Bahreyn dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BHD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → BHD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

KWD → USD

KWD → INR

KWD → EUR

KWD → ZAR

KWD → AUD

KWD → NZD

KWD → NGN

KWD → AED

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Bahreyn Dinarı
1 KWD1.22329 BHD
5 KWD6.11645 BHD
10 KWD12.23290 BHD
20 KWD24.46580 BHD
50 KWD61.16450 BHD
100 KWD122.32900 BHD
250 KWD305.82250 BHD
500 KWD611.64500 BHD
1000 KWD1223.29000 BHD
2000 KWD2446.58000 BHD
5000 KWD6116.45000 BHD
10000 KWD12232.90000 BHD
Çevrim kurları Bahreyn Dinarı / Kuveyt Dinarı
1 BHD0.81746 KWD
5 BHD4.08732 KWD
10 BHD8.17464 KWD
20 BHD16.34928 KWD
50 BHD40.87320 KWD
100 BHD81.74640 KWD
250 BHD204.36600 KWD
500 BHD408.73200 KWD
1000 BHD817.46400 KWD
2000 BHD1634.92800 KWD
5000 BHD4087.32000 KWD
10000 BHD8174.64000 KWD