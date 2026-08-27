سجل أسعار الصرف من دينار كويتي إلى إلى كوانزا أنغولية

يبلغ سعر صرف دينار كويتي إلى إلى كوانزا أنغولية حاليًا 3034.37 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.697% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار كويتي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.567% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار كويتي إلى إلى كوانزا أنغولية بين أعلى مستوى 3048.25 في 24-08-2026 وأدنى مستوى 2973.85 في 24-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 24-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -2.260%.