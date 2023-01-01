فرنك قمري إلى هريفنا أوكرانية

تحويل KMF إلى UAH بسعر الصرف الحقيقي

1000 kmf
78.86 uah

1.00000 KMF = 0.07886 UAH

متوسط سعر صرف السوق عند 17:24 UTC
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KMF إلى UAH مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KMF → 0 UAH
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.066988.69621.436311.658350.963718.3089
1GBP1.1533411.2305102.2971.656561.912641.1114721.1164
1USD0.93730.812678183.13451.346251.554360.903317.1608
1INR0.01127440.009775460.012028710.01619360.0186970.01086550.206422

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك قمري إلى هريفنا أوكرانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KMF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UAH في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KMF الحالي إلى UAH وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for فرنك جزر القمر

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك جزر القمر / هريفنيا الأوكرانية
1 KMF0.07886 UAH
5 KMF0.39430 UAH
10 KMF0.78861 UAH
20 KMF1.57722 UAH
50 KMF3.94304 UAH
100 KMF7.88609 UAH
250 KMF19.71523 UAH
500 KMF39.43045 UAH
1000 KMF78.86090 UAH
2000 KMF157.72180 UAH
5000 KMF394.30450 UAH
10000 KMF788.60900 UAH
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / فرنك جزر القمر
1 UAH12.68060 KMF
5 UAH63.40300 KMF
10 UAH126.80600 KMF
20 UAH253.61200 KMF
50 UAH634.03000 KMF
100 UAH1268.06000 KMF
250 UAH3170.15000 KMF
500 UAH6340.30000 KMF
1000 UAH12680.60000 KMF
2000 UAH25361.20000 KMF
5000 UAH63403.00000 KMF
10000 UAH126806.00000 KMF