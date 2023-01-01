فرنك قمري إلى كرونة آيسلندية

تحويل KMF إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

1000 kmf
293.69 isk

1.00000 KMF = 0.29369 ISK

متوسط سعر صرف السوق عند 17:33 UTC
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KMF إلى ISK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KMF → 0 ISK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866851.066988.69621.436791.659380.9639518.3
1GBP1.153611.2306102.3051.657251.913991.1120121.1079
1USD0.93730.812612183.13451.34671.555330.903517.1525
1INR0.01127440.009774660.012028710.01619910.01870860.01086790.206322

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك قمري إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KMF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KMF الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك جزر القمر / Icelandic Króna
1 KMF0.29369 ISK
5 KMF1.46843 ISK
10 KMF2.93686 ISK
20 KMF5.87372 ISK
50 KMF14.68430 ISK
100 KMF29.36860 ISK
250 KMF73.42150 ISK
500 KMF146.84300 ISK
1000 KMF293.68600 ISK
2000 KMF587.37200 ISK
5000 KMF1468.43000 ISK
10000 KMF2936.86000 ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / فرنك جزر القمر
1 ISK3.40500 KMF
5 ISK17.02500 KMF
10 ISK34.05000 KMF
20 ISK68.10000 KMF
50 ISK170.25000 KMF
100 ISK340.50000 KMF
250 ISK851.25000 KMF
500 ISK1702.50000 KMF
1000 ISK3405.00000 KMF
2000 ISK6810.00000 KMF
5000 ISK17025.00000 KMF
10000 ISK34050.00000 KMF