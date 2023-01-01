دينار أردني إلى فرنك رواندي

تحويل JOD إلى RWF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ jod
١٬٦٩٤٬٨٠٠ rwf

1.00000 JOD = 1694.80000 RWF

متوسط سعر صرف السوق عند 16:17 UTC
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JOD إلى RWF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JOD → 0 RWF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.065688.58811.43681.661110.963318.3106
1GBP1.1535411.2291102.1811.657261.915981.111221.1201
1USD0.938450.813603183.13451.348351.558850.90417.1834
1INR0.01128820.009786590.012028710.01621890.01875090.01087390.206694

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار أردني إلى فرنك رواندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JOD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RWF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JOD الحالي إلى RWF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار أردني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدينار الأردني / Rwandan Franc
1 JOD1694.80000 RWF
5 JOD8474.00000 RWF
10 JOD16948.00000 RWF
20 JOD33896.00000 RWF
50 JOD84740.00000 RWF
100 JOD169480.00000 RWF
250 JOD423700.00000 RWF
500 JOD847400.00000 RWF
1000 JOD1694800.00000 RWF
2000 JOD3389600.00000 RWF
5000 JOD8474000.00000 RWF
10000 JOD16948000.00000 RWF
معدلات التحويل Rwandan Franc / الدينار الأردني
1 RWF0.00059 JOD
5 RWF0.00295 JOD
10 RWF0.00590 JOD
20 RWF0.01180 JOD
50 RWF0.02950 JOD
100 RWF0.05900 JOD
250 RWF0.14751 JOD
500 RWF0.29502 JOD
1000 RWF0.59004 JOD
2000 RWF1.18008 JOD
5000 RWF2.95021 JOD
10000 RWF5.90042 JOD