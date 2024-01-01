Ürdün dinarından Ruanda frangına

Reel döviz kuru ile JOD → RWF çevirin

1.000 jod
1.795.110 rwf

1.00000 JOD = 1795.11000 RWF

07:50 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855551.0732589.11861.453661.652810.94869518.3171
1 GBP1.1688411.25445104.1651.699091.931851.1088721.4096
1 USD0.931750.797162183.03621.354451.540.8839517.0669
1 INR0.0112210.009600180.012042910.01631160.01854610.01064540.205536

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Ürdün dinarından Ruanda frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JOD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RWF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JOD → RWF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ürdün dinarı için en iyi döviz çiftleri

JOD → USD

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JOD → ZAR

JOD → EUR

JOD → GBP

JOD → AED

JOD → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Ruanda Frangı
1 JOD1795.11000 RWF
5 JOD8975.55000 RWF
10 JOD17951.10000 RWF
20 JOD35902.20000 RWF
50 JOD89755.50000 RWF
100 JOD179511.00000 RWF
250 JOD448777.50000 RWF
500 JOD897555.00000 RWF
1000 JOD1795110.00000 RWF
2000 JOD3590220.00000 RWF
5000 JOD8975550.00000 RWF
10000 JOD17951100.00000 RWF
Çevrim kurları Ruanda Frangı / Ürdün Dinarı
1 RWF0.00056 JOD
5 RWF0.00279 JOD
10 RWF0.00557 JOD
20 RWF0.01114 JOD
50 RWF0.02785 JOD
100 RWF0.05571 JOD
250 RWF0.13927 JOD
500 RWF0.27853 JOD
1000 RWF0.55707 JOD
2000 RWF1.11414 JOD
5000 RWF2.78535 JOD
10000 RWF5.57070 JOD