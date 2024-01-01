2.000 Ruanda frangından Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile RWF → JOD çevirin

2.000 rwf
1,076 jod

1,000R₣ RWF = 0,0005382JD JOD

06:04 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

RWF → JOD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 RWF → JODSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00050,0005
Düşük0,00050,0005
Ortalama0,00050,0005
Değişim-0.45%-1.68%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 RWF → JOD istatistikleri

RWF → JOD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0005, en düşük 0,0005 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0005 oldu. RWF → JOD kurundaki değişiklik -0.45 değerindeydi.

RWF → JOD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0005, en düşük 0,0005 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0005 oldu. RWF → JOD kurundaki değişiklik -1.68 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPSGDAUDZARINR
1 USD10,9261,3860,7861,3341,53518,25683,734
1 EUR1,0811,4970,8481,4411,65819,7290,45
1 CAD0,7210,66810,5670,9621,10813,17160,412
1 GBP1,2731,1791,76511,6981,95423,241106,598

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Ruanda frangından Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RWF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RWF → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ruanda frangı için en iyi döviz çiftleri

RWF → USD

RWF → EUR

RWF → CAD

RWF → GBP

RWF → SGD

RWF → AUD

RWF → ZAR

RWF → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ruanda Frangı / Ürdün Dinarı
1 RWF0,00054 JOD
5 RWF0,00269 JOD
10 RWF0,00538 JOD
20 RWF0,01076 JOD
50 RWF0,02691 JOD
100 RWF0,05382 JOD
250 RWF0,13455 JOD
500 RWF0,26910 JOD
1000 RWF0,53819 JOD
2000 RWF1,07638 JOD
5000 RWF2,69096 JOD
10000 RWF5,38192 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Ruanda Frangı
1 JOD1.858,07000 RWF
5 JOD9.290,35000 RWF
10 JOD18.580,70000 RWF
20 JOD37.161,40000 RWF
50 JOD92.903,50000 RWF
100 JOD185.807,00000 RWF
250 JOD464.517,50000 RWF
500 JOD929.035,00000 RWF
1000 JOD1.858.070,00000 RWF
2000 JOD3.716.140,00000 RWF
5000 JOD9.290.350,00000 RWF
10000 JOD18.580.700,00000 RWF