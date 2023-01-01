دينار أردني إلى بولا بوتسواني

تحويل JOD إلى BWP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ jod
١٩٬٢٤٢ bwp

1.00000 JOD = 19.24200 BWP

متوسط سعر صرف السوق عند 16:10 UTC
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JOD إلى BWP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JOD → 0 BWP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.066188.62971.43781.661630.963218.3182
1GBP1.153211.22945102.211.65811.916231.1107721.1249
1USD0.9380.813372183.13451.348651.55860.903517.1824
1INR0.01128290.009783810.012028710.01622250.0187480.01086790.206682

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار أردني إلى بولا بوتسواني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JOD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BWP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JOD الحالي إلى BWP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار أردني

JOD إلى USD

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JOD إلى ZAR

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JOD إلى AUD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدينار الأردني / Botswanan Pula
1 JOD19.24200 BWP
5 JOD96.21000 BWP
10 JOD192.42000 BWP
20 JOD384.84000 BWP
50 JOD962.10000 BWP
100 JOD1924.20000 BWP
250 JOD4810.50000 BWP
500 JOD9621.00000 BWP
1000 JOD19242.00000 BWP
2000 JOD38484.00000 BWP
5000 JOD96210.00000 BWP
10000 JOD192420.00000 BWP
معدلات التحويل Botswanan Pula / الدينار الأردني
1 BWP0.05197 JOD
5 BWP0.25985 JOD
10 BWP0.51970 JOD
20 BWP1.03939 JOD
50 BWP2.59849 JOD
100 BWP5.19697 JOD
250 BWP12.99243 JOD
500 BWP25.98485 JOD
1000 BWP51.96970 JOD
2000 BWP103.93940 JOD
5000 BWP259.84850 JOD
10000 BWP519.69700 JOD