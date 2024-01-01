Ürdün dinarından Botsvana pulasına

Reel döviz kuru ile JOD → BWP çevirin

1.000 jod
19.393,90 bwp

1.00000 JOD = 19.39390 BWP

07:41 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPAEDAUD
1 USD11.354351.3474519.01780.931450.7967813.67291.53988
1 CAD0.73836210.99490514.0420.6877440.5883122.711931.13699
1 SGD0.7421431.00512114.11390.6912650.5913252.725821.14281
1 ZAR0.05258230.07121490.07085210.04897760.04189660.193130.0809706

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Ürdün dinarından Botsvana pulasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JOD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BWP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JOD → BWP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ürdün dinarı için en iyi döviz çiftleri

JOD → USD

JOD → CAD

JOD → SGD

JOD → ZAR

JOD → EUR

JOD → GBP

JOD → AED

JOD → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Botsvana Pulası
1 JOD19.39390 BWP
5 JOD96.96950 BWP
10 JOD193.93900 BWP
20 JOD387.87800 BWP
50 JOD969.69500 BWP
100 JOD1939.39000 BWP
250 JOD4848.47500 BWP
500 JOD9696.95000 BWP
1000 JOD19393.90000 BWP
2000 JOD38787.80000 BWP
5000 JOD96969.50000 BWP
10000 JOD193939.00000 BWP
Çevrim kurları Botsvana Pulası / Ürdün Dinarı
1 BWP0.05156 JOD
5 BWP0.25781 JOD
10 BWP0.51563 JOD
20 BWP1.03125 JOD
50 BWP2.57813 JOD
100 BWP5.15625 JOD
250 BWP12.89063 JOD
500 BWP25.78125 JOD
1000 BWP51.56250 JOD
2000 BWP103.12500 JOD
5000 BWP257.81250 JOD
10000 BWP515.62500 JOD