دولار جامايكي إلى دولار ترينيداد وتوباغو

تحويل JMD إلى TTD بسعر الصرف الحقيقي

1000 jmd
43.62 ttd

1.00000 JMD = 0.04362 TTD

متوسط سعر صرف السوق عند 16:7 UTC
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JMD إلى TTD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JMD → 0 TTD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.066388.64631.43781.661290.963318.313
1GBP1.153211.22965102.2261.658061.915791.1108821.1184
1USD0.93780.81324183.13451.34841.5580.903417.1743
1INR0.01128080.009782210.012028710.01621950.01874070.01086670.206585

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى دولار ترينيداد وتوباغو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TTD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى TTD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / دولار ترينيداد وتوباغو
1 JMD0.04362 TTD
5 JMD0.21812 TTD
10 JMD0.43624 TTD
20 JMD0.87248 TTD
50 JMD2.18120 TTD
100 JMD4.36241 TTD
250 JMD10.90602 TTD
500 JMD21.81205 TTD
1000 JMD43.62410 TTD
2000 JMD87.24820 TTD
5000 JMD218.12050 TTD
10000 JMD436.24100 TTD
معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / دولار جامايكي
1 TTD22.92310 JMD
5 TTD114.61550 JMD
10 TTD229.23100 JMD
20 TTD458.46200 JMD
50 TTD1146.15500 JMD
100 TTD2292.31000 JMD
250 TTD5730.77500 JMD
500 TTD11461.55000 JMD
1000 TTD22923.10000 JMD
2000 TTD45846.20000 JMD
5000 TTD114615.50000 JMD
10000 TTD229231.00000 JMD