دولار جامايكي إلى باتاكا ماكاوية

تحويل JMD إلى MOP بسعر الصرف الحقيقي

1000 jmd
51.83 mop

1.00000 JMD = 0.05183 MOP

متوسط سعر صرف السوق عند 16:2 UTC
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JMD إلى MOP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JMD → 0 MOP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.066388.64631.437911.660520.963218.3091
1GBP1.153211.22965102.2261.658181.91491.1107721.114
1USD0.937850.81324183.13451.34851.557270.903317.1707
1INR0.01128080.009782210.012028710.01622070.01873190.01086550.206541

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى باتاكا ماكاوية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى MOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / Macanese Pataca
1 JMD0.05183 MOP
5 JMD0.25913 MOP
10 JMD0.51826 MOP
20 JMD1.03653 MOP
50 JMD2.59132 MOP
100 JMD5.18264 MOP
250 JMD12.95660 MOP
500 JMD25.91320 MOP
1000 JMD51.82640 MOP
2000 JMD103.65280 MOP
5000 JMD259.13200 MOP
10000 JMD518.26400 MOP
معدلات التحويل Macanese Pataca / دولار جامايكي
1 MOP19.29520 JMD
5 MOP96.47600 JMD
10 MOP192.95200 JMD
20 MOP385.90400 JMD
50 MOP964.76000 JMD
100 MOP1929.52000 JMD
250 MOP4823.80000 JMD
500 MOP9647.60000 JMD
1000 MOP19295.20000 JMD
2000 MOP38590.40000 JMD
5000 MOP96476.00000 JMD
10000 MOP192952.00000 JMD