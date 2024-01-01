Jamaika dolarından Makau patacasına

Reel döviz kuru ile JMD → MOP çevirin

1.000 jmd
51,55 mop

1.00000 JMD = 0.05155 MOP

07:33 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855211.073889.14161.454091.653140.94926518.3349
1 GBP1.169311.25565104.2381.700341.933111.1099821.44
1 USD0.931250.7964183.01511.354151.539530.8840517.0748
1 INR0.01121810.009593440.01204610.01631210.01854510.01064930.205683

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Jamaika dolarından Makau patacasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JMD → MOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jamaika Doları / Makau Patakası
1 JMD0.05155 MOP
5 JMD0.25774 MOP
10 JMD0.51548 MOP
20 JMD1.03096 MOP
50 JMD2.57741 MOP
100 JMD5.15482 MOP
250 JMD12.88705 MOP
500 JMD25.77410 MOP
1000 JMD51.54820 MOP
2000 JMD103.09640 MOP
5000 JMD257.74100 MOP
10000 JMD515.48200 MOP
Çevrim kurları Makau Patakası / Jamaika Doları
1 MOP19.39930 JMD
5 MOP96.99650 JMD
10 MOP193.99300 JMD
20 MOP387.98600 JMD
50 MOP969.96500 JMD
100 MOP1939.93000 JMD
250 MOP4849.82500 JMD
500 MOP9699.65000 JMD
1000 MOP19399.30000 JMD
2000 MOP38798.60000 JMD
5000 MOP96996.50000 JMD
10000 MOP193993.00000 JMD