دولار جامايكي إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل JMD إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

1000 jmd
705.79 bdt

1.00000 JMD = 0.70579 BDT

متوسط سعر صرف السوق عند 15:19 UTC
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JMD إلى BDT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JMD → 0 BDT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066788.67961.438441.660750.963418.3079
1GBP1.15311.2299102.2471.658521.914841.110821.1089
1USD0.93750.813074183.13451.34851.55690.903217.1631
1INR0.01127660.009780230.012028710.01622070.01872750.01086430.20645

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / Bangladeshi Taka
1 JMD0.70579 BDT
5 JMD3.52894 BDT
10 JMD7.05788 BDT
20 JMD14.11576 BDT
50 JMD35.28940 BDT
100 JMD70.57880 BDT
250 JMD176.44700 BDT
500 JMD352.89400 BDT
1000 JMD705.78800 BDT
2000 JMD1411.57600 BDT
5000 JMD3528.94000 BDT
10000 JMD7057.88000 BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / دولار جامايكي
1 BDT1.41686 JMD
5 BDT7.08430 JMD
10 BDT14.16860 JMD
20 BDT28.33720 JMD
50 BDT70.84300 JMD
100 BDT141.68600 JMD
250 BDT354.21500 JMD
500 BDT708.43000 JMD
1000 BDT1416.86000 JMD
2000 BDT2833.72000 JMD
5000 BDT7084.30000 JMD
10000 BDT14168.60000 JMD