Jamaika dolarından Bangladeş takasına

Reel döviz kuru ile JMD → BDT çevirin

1.000 jmd
701,66 bdt

1.00000 JMD = 0.70166 BDT

07:26 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDJPYAUDSGDEURZARGBPCAD
1 USD1150.1251.539291.347450.9314519.00690.79641.35405
1 JPY0.0066611210.01025340.008975520.006204820.1266070.005304910.00901948
1 AUD0.6496597.528710.8753710.60514212.34780.5173810.879659
1 SGD0.742143111.4141.1423710.69129814.10580.5910431.0049

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Jamaika dolarından Bangladeş takasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BDT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JMD → BDT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jamaika doları için en iyi döviz çiftleri

JMD → USD

JMD → JPY

JMD → AUD

JMD → SGD

JMD → EUR

JMD → ZAR

JMD → GBP

JMD → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jamaika Doları / Bangladeş Takası
1 JMD0.70166 BDT
5 JMD3.50832 BDT
10 JMD7.01663 BDT
20 JMD14.03326 BDT
50 JMD35.08315 BDT
100 JMD70.16630 BDT
250 JMD175.41575 BDT
500 JMD350.83150 BDT
1000 JMD701.66300 BDT
2000 JMD1403.32600 BDT
5000 JMD3508.31500 BDT
10000 JMD7016.63000 BDT
Çevrim kurları Bangladeş Takası / Jamaika Doları
1 BDT1.42518 JMD
5 BDT7.12590 JMD
10 BDT14.25180 JMD
20 BDT28.50360 JMD
50 BDT71.25900 JMD
100 BDT142.51800 JMD
250 BDT356.29500 JMD
500 BDT712.59000 JMD
1000 BDT1425.18000 JMD
2000 BDT2850.36000 JMD
5000 BDT7125.90000 JMD
10000 BDT14251.80000 JMD