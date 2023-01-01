20 Bangladeş takasından Jamaika dolarına

Reel döviz kuru ile BDT → JMD çevirin

20 bdt
28,12 jmd

1.00000 BDT = 1.40590 JMD

15:0 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

BDT → JMD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 BDT → 0 JMD
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86551.057787.9241.426041.638960.966718.5318
1GBP1.155411.2219101.5731.647431.893391.1169321.4087
1USD0.945450.818398183.12751.348251.549550.91417.5208
1INR0.01137350.009845090.012029710.01621910.01864060.01099520.21077

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Bangladeş takasından Jamaika dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BDT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BDT → JMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Bangladeş takası

BDT → USD

BDT → EUR

BDT → AUD

BDT → PHP

BDT → GBP

BDT → INR

BDT → CAD

BDT → CNY

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Bangladeş Takası / Jamaika Doları
1 BDT1.40590 JMD
5 BDT7.02950 JMD
10 BDT14.05900 JMD
20 BDT28.11800 JMD
50 BDT70.29500 JMD
100 BDT140.59000 JMD
250 BDT351.47500 JMD
500 BDT702.95000 JMD
1000 BDT1405.90000 JMD
2000 BDT2811.80000 JMD
5000 BDT7029.50000 JMD
10000 BDT14059.00000 JMD
Çevrim kurları Jamaika Doları / Bangladeş Takası
1 JMD0.71129 BDT
5 JMD3.55645 BDT
10 JMD7.11290 BDT
20 JMD14.22580 BDT
50 JMD35.56450 BDT
100 JMD71.12900 BDT
250 JMD177.82250 BDT
500 JMD355.64500 BDT
1000 JMD711.29000 BDT
2000 JMD1422.58000 BDT
5000 JMD3556.45000 BDT
10000 JMD7112.90000 BDT