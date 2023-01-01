جنيه جيرزي إلى ريال عماني

تحويل JEP إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

1000 jep
486.231 omr

1.00000 JEP = 0.48623 OMR

Mid-market exchange rate at 21:03
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86741.095491.28521.491551.658190.9645518.8227
1 GBP1.1528711.26285105.241.719561.911671.11221.7001
1 USD0.91290.79186183.3351.361651.513780.8805517.1834
1 INR0.01095470.009502130.011999810.01633950.01816490.01056640.206197

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جيرزي إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JEP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JEP الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جيرسي / الريال العماني
1 JEP0.48623 OMR
5 JEP2.43115 OMR
10 JEP4.86231 OMR
20 JEP9.72462 OMR
50 JEP24.31155 OMR
100 JEP48.62310 OMR
250 JEP121.55775 OMR
500 JEP243.11550 OMR
1000 JEP486.23100 OMR
2000 JEP972.46200 OMR
5000 JEP2431.15500 OMR
10000 JEP4862.31000 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / جنيه جيرسي
1 OMR2.05663 JEP
5 OMR10.28315 JEP
10 OMR20.56630 JEP
20 OMR41.13260 JEP
50 OMR102.83150 JEP
100 OMR205.66300 JEP
250 OMR514.15750 JEP
500 OMR1028.31500 JEP
1000 OMR2056.63000 JEP
2000 OMR4113.26000 JEP
5000 OMR10283.15000 JEP
10000 OMR20566.30000 JEP