Jersey poundundan Yemen riyaline

Reel döviz kuru ile JEP → OMR çevirin

1.000 jep
483,380 omr

1.00000 JEP = 0.48338 OMR

07:21 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8548851.0733589.11041.453581.652960.94919518.3267
1 GBP1.1697511.25555104.2371.700331.933551.1103221.4376
1 USD0.931650.796464183.02081.354251.540.8843517.0743
1 INR0.0112220.009593540.012045210.01631220.01854960.01065210.205663

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Jersey poundundan Yemen riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JEP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JEP → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jersey poundu için en iyi döviz çiftleri

JEP → USD

JEP → EUR

JEP → GBP

JEP → INR

JEP → JPY

JEP → RUB

JEP → AUD

JEP → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jersey poundu / Umman Riyali
1 JEP0.48338 OMR
5 JEP2.41690 OMR
10 JEP4.83380 OMR
20 JEP9.66760 OMR
50 JEP24.16900 OMR
100 JEP48.33800 OMR
250 JEP120.84500 OMR
500 JEP241.69000 OMR
1000 JEP483.38000 OMR
2000 JEP966.76000 OMR
5000 JEP2416.90000 OMR
10000 JEP4833.80000 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Jersey poundu
1 OMR2.06876 JEP
5 OMR10.34380 JEP
10 OMR20.68760 JEP
20 OMR41.37520 JEP
50 OMR103.43800 JEP
100 OMR206.87600 JEP
250 OMR517.19000 JEP
500 OMR1034.38000 JEP
1000 OMR2068.76000 JEP
2000 OMR4137.52000 JEP
5000 OMR10343.80000 JEP
10000 OMR20687.60000 JEP