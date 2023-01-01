غورد هايتي إلى فورنت مجري

تحويل HTG إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ htg
٢٬٦٩٨ huf

1.00000 HTG = 2.69847 HUF

متوسط سعر صرف السوق عند 14:13 UTC
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HTG إلى HUF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HTG → 0 HUF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.064488.50331.438161.660790.963918.3315
1GBP1.15311.2272102.041.658131.914811.1113821.1353
1USD0.93950.814863183.14851.351151.560310.905617.2224
1INR0.0112990.009800090.012026710.01624980.01876530.01089140.207128

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل غورد هايتي إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HTG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HTG الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for قردة هايتية

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Haiti Gourde / Hungarian Forint
1 HTG2.69847 HUF
5 HTG13.49235 HUF
10 HTG26.98470 HUF
20 HTG53.96940 HUF
50 HTG134.92350 HUF
100 HTG269.84700 HUF
250 HTG674.61750 HUF
500 HTG1349.23500 HUF
1000 HTG2698.47000 HUF
2000 HTG5396.94000 HUF
5000 HTG13492.35000 HUF
10000 HTG26984.70000 HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / Haiti Gourde
2000 HUF741.16000 HTG
5000 HUF1852.90000 HTG
10000 HUF3705.80000 HTG
15000 HUF5558.70000 HTG
20000 HUF7411.60000 HTG
30000 HUF11117.40000 HTG
40000 HUF14823.20000 HTG
50000 HUF18529.00000 HTG
60000 HUF22234.80000 HTG
100000 HUF37058.00000 HTG
150000 HUF55587.00000 HTG
200000 HUF74116.00000 HTG