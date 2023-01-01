كونا كرواتية إلى فرنك سويسري

تحويل HRK إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hrk
١٥٬٩٤٧ xpf

1.00000 HRK = 15.94680 XPF

متوسط سعر صرف السوق عند 14:5 UTC
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HRK إلى XPF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HRK → 0 XPF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.0639588.46371.438781.662160.963418.3341
1GBP1.1527411.2265101.9791.65861.916111.1105521.1352
1USD0.939850.815328183.14651.35231.562260.9055517.2321
1INR0.01130410.009805920.01202710.01626410.01878920.0108910.20725

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كونا كرواتية إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HRK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HRK الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Croatian Kuna / فرنك الـ CFP
1 HRK15.94680 XPF
5 HRK79.73400 XPF
10 HRK159.46800 XPF
20 HRK318.93600 XPF
50 HRK797.34000 XPF
100 HRK1594.68000 XPF
250 HRK3986.70000 XPF
500 HRK7973.40000 XPF
1000 HRK15946.80000 XPF
2000 HRK31893.60000 XPF
5000 HRK79734.00000 XPF
10000 HRK159468.00000 XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / Croatian Kuna
1 XPF0.06271 HRK
5 XPF0.31354 HRK
10 XPF0.62708 HRK
20 XPF1.25417 HRK
50 XPF3.13542 HRK
100 XPF6.27084 HRK
250 XPF15.67710 HRK
500 XPF31.35420 HRK
1000 XPF62.70840 HRK
2000 XPF125.41680 HRK
5000 XPF313.54200 HRK
10000 XPF627.08400 HRK