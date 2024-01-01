Hırvat kunasından CFP frangına

Reel döviz kuru ile HRK → XPF çevirin

1.000 hrk
15.862 xpf

1.00000 HRK = 15.86210 XPF

05:43 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
1 Ocak 2023'te Hırvatistan, para birimi olarak Hırvat kunasının (HRK) yerine avroyu kabul etti.
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8538851.0731589.07491.453421.65380.9498718.3372
1 GBP1.1711211.25675104.3141.702081.936741.1124121.4745
1 USD0.931850.795703183.00321.354351.541070.8851517.0873
1 INR0.01122650.009586420.012047710.01631680.01856640.0106640.205863

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Hırvat kunasından CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HRK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HRK → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Hırvat kunası için en iyi döviz çiftleri

HRK → USD

HRK → CAD

HRK → SGD

HRK → EUR

HRK → AUD

HRK → GBP

HRK → NZD

HRK → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Hırvat Kunası / CFP Frangı
1 HRK15.86210 XPF
5 HRK79.31050 XPF
10 HRK158.62100 XPF
20 HRK317.24200 XPF
50 HRK793.10500 XPF
100 HRK1586.21000 XPF
250 HRK3965.52500 XPF
500 HRK7931.05000 XPF
1000 HRK15862.10000 XPF
2000 HRK31724.20000 XPF
5000 HRK79310.50000 XPF
10000 HRK158621.00000 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Hırvat Kunası
1 XPF0.06304 HRK
5 XPF0.31522 HRK
10 XPF0.63043 HRK
20 XPF1.26086 HRK
50 XPF3.15216 HRK
100 XPF6.30432 HRK
250 XPF15.76080 HRK
500 XPF31.52160 HRK
1000 XPF63.04320 HRK
2000 XPF126.08640 HRK
5000 XPF315.21600 HRK
10000 XPF630.43200 HRK