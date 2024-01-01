10 İsviçre frangından Hırvat kunasına

Reel döviz kuru ile XPF → HRK çevirin

10 xpf
0,64 hrk

1,000₣ XPF = 0,06390kn HRK

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin
1 Ocak 2023'te Hırvatistan, para birimi olarak Hırvat kunasının (HRK) yerine euroyu kabul etti.
Euro döviz kurlarını kontrol edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

XPF → HRK çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 XPF → HRKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,06420,0642
Düşük0,06320,0630
Ortalama0,06380,0636
Değişim1.11%1.22%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 XPF → HRK istatistikleri

XPF → HRK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0642, en düşük 0,0632 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0638 oldu. XPF → HRK kurundaki değişiklik 1.11 değerindeydi.

XPF → HRK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0642, en düşük 0,0630 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0636 oldu. XPF → HRK kurundaki değişiklik 1.22 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,32718,2850,91783,8010,7811,5361,387
1 SGD0,754113,7830,69163,1670,5891,1581,046
1 ZAR0,0550,07310,054,5830,0430,0840,076
1 EUR1,0911,44719,95191,4310,8521,6761,514

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

İsviçre frangından Hırvat kunasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HRK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → HRK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

XPF → SGD

XPF → ZAR

XPF → EUR

XPF → INR

XPF → GBP

XPF → AUD

XPF → CAD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Hırvat Kunası
1 XPF0,06390 HRK
5 XPF0,31950 HRK
10 XPF0,63900 HRK
20 XPF1,27800 HRK
50 XPF3,19499 HRK
100 XPF6,38999 HRK
250 XPF15,97497 HRK
500 XPF31,94995 HRK
1000 XPF63,89990 HRK
2000 XPF127,79980 HRK
5000 XPF319,49950 HRK
10000 XPF638,99900 HRK
Çevrim kurları Hırvat Kunası / CFP Frangı
1 HRK15,64950 XPF
5 HRK78,24750 XPF
10 HRK156,49500 XPF
20 HRK312,99000 XPF
50 HRK782,47500 XPF
100 HRK1.564,95000 XPF
250 HRK3.912,37500 XPF
500 HRK7.824,75000 XPF
1000 HRK15.649,50000 XPF
2000 HRK31.299,00000 XPF
5000 HRK78.247,50000 XPF
10000 HRK156.495,00000 XPF