كونا كرواتية إلى ليرة تركية

تحويل HRK إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hrk
٣٬٨٥١٫٣١ try

1.00000 HRK = 3.85131 TRY

متوسط سعر صرف السوق عند 14:4 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

HRK إلى TRY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HRK → 0 TRY
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86761.064488.50221.438591.662090.963618.3396
1GBP1.152611.2268102.0051.658081.915681.1106521.1378
1USD0.93950.815129183.14751.351551.561520.905417.23
1INR0.01129920.009803410.012026810.01625480.01878020.01088910.207222

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كونا كرواتية إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HRK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HRK الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Croatian kuna

HRK إلى USD

HRK إلى CAD

HRK إلى SGD

HRK إلى EUR

HRK إلى AUD

HRK إلى GBP

HRK إلى NZD

HRK إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Croatian Kuna / ليرة تركية
1 HRK3.85131 TRY
5 HRK19.25655 TRY
10 HRK38.51310 TRY
20 HRK77.02620 TRY
50 HRK192.56550 TRY
100 HRK385.13100 TRY
250 HRK962.82750 TRY
500 HRK1925.65500 TRY
1000 HRK3851.31000 TRY
2000 HRK7702.62000 TRY
5000 HRK19256.55000 TRY
10000 HRK38513.10000 TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / Croatian Kuna
1 TRY0.25965 HRK
5 TRY1.29826 HRK
10 TRY2.59652 HRK
20 TRY5.19304 HRK
50 TRY12.98260 HRK
100 TRY25.96520 HRK
250 TRY64.91300 HRK
500 TRY129.82600 HRK
1000 TRY259.65200 HRK
2000 TRY519.30400 HRK
5000 TRY1298.26000 HRK
10000 TRY2596.52000 HRK