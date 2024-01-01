Hırvat kunasından Türk lirasına

Reel döviz kuru ile HRK → TRY çevirin

1.000 hrk
4.382,39 try

1.00000 HRK = 4.38239 TRY

05:40 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
1 Ocak 2023'te Hırvatistan, para birimi olarak Hırvat kunasının (HRK) yerine avroyu kabul etti.
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8538351.0731589.07931.453421.653930.9498418.3379
1 GBP1.1711911.25685104.3281.702211.937041.1124421.4769
1 USD0.931850.79564183.00731.354351.541190.885117.0879
1 INR0.0112260.009585180.012047110.0163160.01856690.01066290.20586

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Hırvat kunasından Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HRK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HRK → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Hırvat kunası için en iyi döviz çiftleri

HRK → USD

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HRK → SGD

HRK → EUR

HRK → AUD

HRK → GBP

HRK → NZD

HRK → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Hırvat Kunası / Türk Lirası
1 HRK4.38239 TRY
5 HRK21.91195 TRY
10 HRK43.82390 TRY
20 HRK87.64780 TRY
50 HRK219.11950 TRY
100 HRK438.23900 TRY
250 HRK1095.59750 TRY
500 HRK2191.19500 TRY
1000 HRK4382.39000 TRY
2000 HRK8764.78000 TRY
5000 HRK21911.95000 TRY
10000 HRK43823.90000 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / Hırvat Kunası
1 TRY0.22819 HRK
5 TRY1.14093 HRK
10 TRY2.28186 HRK
20 TRY4.56372 HRK
50 TRY11.40930 HRK
100 TRY22.81860 HRK
250 TRY57.04650 HRK
500 TRY114.09300 HRK
1000 TRY228.18600 HRK
2000 TRY456.37200 HRK
5000 TRY1140.93000 HRK
10000 TRY2281.86000 HRK