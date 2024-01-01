2.000 Türk lirasından Hırvat kunasına

Reel döviz kuru ile TRY → HRK çevirin

2.000 try
433,94 hrk

1,000 TRY = 0,2170 HRK

15:03 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
1 Ocak 2023'te Hırvatistan, para birimi olarak Hırvat kunasının (HRK) yerine avroyu kabul etti.
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06588,881,4661,6450,97317,69
1 GBP1,16911,245103,9371,7151,9241,13820,687
1 USD0,9390,803183,4671,3771,5450,91416,613
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Türk lirasından Hırvat kunasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HRK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → HRK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türk lirası için en iyi döviz çiftleri

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TRY → INR

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TRY → EGP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / Hırvat Kunası
1 TRY0,21697 HRK
5 TRY1,08484 HRK
10 TRY2,16968 HRK
20 TRY4,33936 HRK
50 TRY10,84840 HRK
100 TRY21,69680 HRK
250 TRY54,24200 HRK
500 TRY108,48400 HRK
1000 TRY216,96800 HRK
2000 TRY433,93600 HRK
5000 TRY1.084,84000 HRK
10000 TRY2.169,68000 HRK
Çevrim kurları Hırvat Kunası / Türk Lirası
1 HRK4,60898 TRY
5 HRK23,04490 TRY
10 HRK46,08980 TRY
20 HRK92,17960 TRY
50 HRK230,44900 TRY
100 HRK460,89800 TRY
250 HRK1.152,24500 TRY
500 HRK2.304,49000 TRY
1000 HRK4.608,98000 TRY
2000 HRK9.217,96000 TRY
5000 HRK23.044,90000 TRY
10000 HRK46.089,80000 TRY