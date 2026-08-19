سجل أسعار الصرف من هونج كونج دولار إلى إلى الدينار التونسي

يبلغ سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى الدينار التونسي حاليًا 0.372346 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.036% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة هونج كونج دولار مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.194% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى الدينار التونسي بين أعلى مستوى 0.373612 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 0.370401 في 16-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.473%.