كتزال غواتيمالي إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل GTQ إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

1000 gtq
484.98 ils

1.00000 GTQ = 0.48498 ILS

متوسط سعر صرف السوق عند 12:55 UTC
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GTQ إلى ILS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GTQ → 0 ILS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867551.063788.44951.437011.662290.962718.3163
1GBP1.1526711.22605101.9491.656331.9161.1096821.1118
1USD0.94010.815627183.15271.350951.562740.9050517.2194
1INR0.01130590.009808790.012026110.01624660.01879370.01088420.207082

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كتزال غواتيمالي إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GTQ في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GTQ الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الكيتزال الغواتيمالي

GTQ إلى USD

GTQ إلى EUR

GTQ إلى GBP

GTQ إلى INR

GTQ إلى JPY

GTQ إلى RUB

GTQ إلى AUD

GTQ إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Guatemalan Quetzal / Israeli New Sheqel
1 GTQ0.48498 ILS
5 GTQ2.42492 ILS
10 GTQ4.84984 ILS
20 GTQ9.69968 ILS
50 GTQ24.24920 ILS
100 GTQ48.49840 ILS
250 GTQ121.24600 ILS
500 GTQ242.49200 ILS
1000 GTQ484.98400 ILS
2000 GTQ969.96800 ILS
5000 GTQ2424.92000 ILS
10000 GTQ4849.84000 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / Guatemalan Quetzal
1 ILS2.06192 GTQ
5 ILS10.30960 GTQ
10 ILS20.61920 GTQ
20 ILS41.23840 GTQ
50 ILS103.09600 GTQ
100 ILS206.19200 GTQ
250 ILS515.48000 GTQ
500 ILS1030.96000 GTQ
1000 ILS2061.92000 GTQ
2000 ILS4123.84000 GTQ
5000 ILS10309.60000 GTQ
10000 ILS20619.20000 GTQ