سيدي غاني إلى فرنك رواندي

تحويل GHS إلى RWF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ghs
١٠٧٬٠٤٧ rwf

1.00000 GHS = 107.04700 RWF

متوسط سعر صرف السوق عند 11:57 UTC
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GHS إلى RWF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GHS → 0 RWF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.0634588.35191.437151.661640.962818.2105
1GBP1.153411.2267101.9151.657761.916721.110521.006
1USD0.940350.815195183.08041.35141.56250.905317.124
1INR0.01131840.009812120.012036510.01626620.01880710.01089670.206114

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سيدي غاني إلى فرنك رواندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GHS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RWF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GHS الحالي إلى RWF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Ghanaian Cedi / Rwandan Franc
1 GHS107.04700 RWF
5 GHS535.23500 RWF
10 GHS1070.47000 RWF
20 GHS2140.94000 RWF
50 GHS5352.35000 RWF
100 GHS10704.70000 RWF
250 GHS26761.75000 RWF
500 GHS53523.50000 RWF
1000 GHS107047.00000 RWF
2000 GHS214094.00000 RWF
5000 GHS535235.00000 RWF
10000 GHS1070470.00000 RWF
معدلات التحويل Rwandan Franc / Ghanaian Cedi
1 RWF0.00934 GHS
5 RWF0.04671 GHS
10 RWF0.09342 GHS
20 RWF0.18683 GHS
50 RWF0.46708 GHS
100 RWF0.93417 GHS
250 RWF2.33542 GHS
500 RWF4.67084 GHS
1000 RWF9.34167 GHS
2000 RWF18.68334 GHS
5000 RWF46.70835 GHS
10000 RWF93.41670 GHS