سيدي غاني إلى روبية موريشية

تحويل GHS إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

1000 ghs
3983.05 mur

1.00000 GHS = 3.98305 MUR

متوسط سعر صرف السوق عند 11:55 UTC
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GHS إلى MUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GHS → 0 MUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.063788.37381.437321.661640.962918.2034
1GBP1.1532711.22675101.921.657651.916351.1104820.9937
1USD0.940150.815162183.08151.351251.562130.9051517.1133
1INR0.01131560.009811590.012036410.01626420.01880240.01089470.205982

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سيدي غاني إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GHS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GHS الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for سيدي الغاني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Ghanaian Cedi / Mauritian Rupee
1 GHS3.98305 MUR
5 GHS19.91525 MUR
10 GHS39.83050 MUR
20 GHS79.66100 MUR
50 GHS199.15250 MUR
100 GHS398.30500 MUR
250 GHS995.76250 MUR
500 GHS1991.52500 MUR
1000 GHS3983.05000 MUR
2000 GHS7966.10000 MUR
5000 GHS19915.25000 MUR
10000 GHS39830.50000 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / Ghanaian Cedi
1 MUR0.25106 GHS
5 MUR1.25532 GHS
10 MUR2.51064 GHS
20 MUR5.02128 GHS
50 MUR12.55320 GHS
100 MUR25.10640 GHS
250 MUR62.76600 GHS
500 MUR125.53200 GHS
1000 MUR251.06400 GHS
2000 MUR502.12800 GHS
5000 MUR1255.32000 GHS
10000 MUR2510.64000 GHS