دولار فيجي إلى أوقية موريتانية

تحويل FJD إلى MRU بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ fjd
١٦٬٧٦٠٫٧٠ mru

1.00000 FJD = 16.76070 MRU

متوسط سعر صرف السوق عند 10:55 UTC
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FJD إلى MRU مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 FJD → 0 MRU
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86591.064888.40521.438071.661670.9648518.1917
1GBP1.1548711.2298102.1041.660911.919161.1142721.0106
1USD0.939150.81314183.02521.350551.560550.9060517.0846
1INR0.01131150.00979390.012044510.01626670.01879610.0109130.205776

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار فيجي إلى أوقية موريتانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار FJD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MRU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FJD الحالي إلى MRU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Fijian dollar

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FJD إلى EUR

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FJD إلى INR

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FJD إلى CAD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار فيجي / Mauritanian Ouguiya
1 FJD16.76070 MRU
5 FJD83.80350 MRU
10 FJD167.60700 MRU
20 FJD335.21400 MRU
50 FJD838.03500 MRU
100 FJD1676.07000 MRU
250 FJD4190.17500 MRU
500 FJD8380.35000 MRU
1000 FJD16760.70000 MRU
2000 FJD33521.40000 MRU
5000 FJD83803.50000 MRU
10000 FJD167607.00000 MRU
معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / دولار فيجي
1 MRU0.05966 FJD
5 MRU0.29832 FJD
10 MRU0.59663 FJD
20 MRU1.19327 FJD
50 MRU2.98317 FJD
100 MRU5.96633 FJD
250 MRU14.91582 FJD
500 MRU29.83165 FJD
1000 MRU59.66330 FJD
2000 MRU119.32660 FJD
5000 MRU298.31650 FJD
10000 MRU596.63300 FJD