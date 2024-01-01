Fiji dolarından Moritanya ouguiyasına

Reel döviz kuru ile FJD → MRU çevirin

1.000 fjd
17.562,60 mru

1.00000 FJD = 17.56260 MRU

02:40 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8538151.073189.10861.453191.65410.9499718.3458
1 GBP1.1712111.25685104.3671.702031.937341.1126221.4872
1 USD0.93190.79564183.03851.35421.541430.8852517.0961
1 INR0.01122230.009581580.012042610.01630810.01856280.01066070.205882

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Fiji dolarından Moritanya ouguiyasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MRU seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → MRU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fiji doları için en iyi döviz çiftleri

FJD → USD

FJD → ZAR

FJD → AUD

FJD → EUR

FJD → SGD

FJD → INR

FJD → GBP

FJD → CAD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fiji Doları / Moritanya Ouguiyası
1 FJD17.56260 MRU
5 FJD87.81300 MRU
10 FJD175.62600 MRU
20 FJD351.25200 MRU
50 FJD878.13000 MRU
100 FJD1756.26000 MRU
250 FJD4390.65000 MRU
500 FJD8781.30000 MRU
1000 FJD17562.60000 MRU
2000 FJD35125.20000 MRU
5000 FJD87813.00000 MRU
10000 FJD175626.00000 MRU
Çevrim kurları Moritanya Ouguiyası / Fiji Doları
1 MRU0.05694 FJD
5 MRU0.28470 FJD
10 MRU0.56939 FJD
20 MRU1.13878 FJD
50 MRU2.84696 FJD
100 MRU5.69392 FJD
250 MRU14.23480 FJD
500 MRU28.46960 FJD
1000 MRU56.93920 FJD
2000 MRU113.87840 FJD
5000 MRU284.69600 FJD
10000 MRU569.39200 FJD