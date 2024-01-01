5.000 Fiji dolarından Moritanya ouguiyasına

Reel döviz kuru ile FJD → MRU çevirin

1,000FJ$ FJD = 17,48UM MRU

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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FJD → MRU çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MRU
1 FJD → MRUSon 30 günSon 90 gün
Yüksek17,768018,1357
Düşük17,366417,3664
Ortalama17,561117,7378
Değişim-1.61%-1.20%
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1 FJD → MRU istatistikleri

FJD → MRU kurunun performansı son 30 günde en yüksek 17,7680, en düşük 17,3664 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 17,5611 oldu. FJD → MRU kurundaki değişiklik -1.61 değerindeydi.

FJD → MRU kurunun performansı son 90 günde en yüksek 18,1357, en düşük 17,3664 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 17,7378 oldu. FJD → MRU kurundaki değişiklik -1.20 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFJD - MRU tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD118,191,5470,9491,34284,4320,7921,409
1 ZAR0,05510,0850,0520,0744,6420,0440,077
1 AUD0,64611,75710,6130,86854,5730,5120,911
1 EUR1,05419,171,63111,41588,9830,8351,485

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fiji dolarından Moritanya ouguiyasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MRU seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → MRU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fiji doları için en iyi döviz çiftleri

FJD → USD

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FJD → AUD

FJD → EUR

FJD → SGD

FJD → INR

FJD → GBP

FJD → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fiji Doları / Moritanya ouguiyası
1 FJD17,48140 MRU
5 FJD87,40700 MRU
10 FJD174,81400 MRU
20 FJD349,62800 MRU
50 FJD874,07000 MRU
100 FJD1.748,14000 MRU
250 FJD4.370,35000 MRU
500 FJD8.740,70000 MRU
1000 FJD17.481,40000 MRU
2000 FJD34.962,80000 MRU
5000 FJD87.407,00000 MRU
10000 FJD174.814,00000 MRU
Çevrim kurları Moritanya ouguiyası / Fiji Doları
1 MRU0,05720 FJD
5 MRU0,28602 FJD
10 MRU0,57204 FJD
20 MRU1,14407 FJD
50 MRU2,86019 FJD
100 MRU5,72037 FJD
250 MRU14,30093 FJD
500 MRU28,60185 FJD
1000 MRU57,20370 FJD
2000 MRU114,40740 FJD
5000 MRU286,01850 FJD
10000 MRU572,03700 FJD