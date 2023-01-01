دولار فيجي إلى فرنك سويسري

تحويل FJD إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

1000 fjd
399.12 chf

1.00000 FJD = 0.39912 CHF

متوسط سعر صرف السوق عند 10:49 UTC
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FJD إلى CHF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 FJD → 0 CHF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86591.065288.44341.438391.662560.9650518.2049
1GBP1.1548711.2301102.1351.661071.919931.1145121.0231
1USD0.93880.812942183.02991.350351.560790.9059517.0906
1INR0.01130670.009790960.012043910.01626340.0187980.01091110.205837

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار فيجي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار FJD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FJD الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Fijian dollar

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار فيجي / الفرنك السويسري
1 FJD0.39912 CHF
5 FJD1.99558 CHF
10 FJD3.99116 CHF
20 FJD7.98232 CHF
50 FJD19.95580 CHF
100 FJD39.91160 CHF
250 FJD99.77900 CHF
500 FJD199.55800 CHF
1000 FJD399.11600 CHF
2000 FJD798.23200 CHF
5000 FJD1995.58000 CHF
10000 FJD3991.16000 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / دولار فيجي
1 CHF2.50554 FJD
5 CHF12.52770 FJD
10 CHF25.05540 FJD
20 CHF50.11080 FJD
50 CHF125.27700 FJD
100 CHF250.55400 FJD
250 CHF626.38500 FJD
500 CHF1252.77000 FJD
1000 CHF2505.54000 FJD
2000 CHF5011.08000 FJD
5000 CHF12527.70000 FJD
10000 CHF25055.40000 FJD