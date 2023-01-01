بير إثيوبي إلى ليف بلغاري

تحويل ETB إلى BGN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ etb
٣٣٫١٧ bgn

1.00000 ETB = 0.03317 BGN

متوسط سعر صرف السوق عند 10:32 UTC
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ETB إلى BGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ETB → 0 BGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.066188.51351.439661.664480.964318.2155
1GBP1.1532711.2295102.081.660321.919591.112121.0074
1USD0.9380.813339183.02551.35041.561280.904517.0861
1INR0.01129770.009796250.012044510.01626490.01880480.01089420.205793

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بير إثيوبي إلى ليف بلغاري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ETB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ETB الحالي إلى BGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for البر الإثيوبي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البر الإثيوبي / لياف بلغاري
1 ETB0.03317 BGN
5 ETB0.16586 BGN
10 ETB0.33173 BGN
20 ETB0.66346 BGN
50 ETB1.65864 BGN
100 ETB3.31729 BGN
250 ETB8.29322 BGN
500 ETB16.58645 BGN
1000 ETB33.17290 BGN
2000 ETB66.34580 BGN
5000 ETB165.86450 BGN
10000 ETB331.72900 BGN
معدلات التحويل لياف بلغاري / البر الإثيوبي
1 BGN30.14500 ETB
5 BGN150.72500 ETB
10 BGN301.45000 ETB
20 BGN602.90000 ETB
50 BGN1507.25000 ETB
100 BGN3014.50000 ETB
250 BGN7536.25000 ETB
500 BGN15072.50000 ETB
1000 BGN30145.00000 ETB
2000 BGN60290.00000 ETB
5000 BGN150725.00000 ETB
10000 BGN301450.00000 ETB