Etiyopya birrinden Bulgar levasına

Reel döviz kuru ile ETB → BGN çevirin

1.000 etb
32,22 bgn

1.00000 ETB = 0.03222 BGN

02:16 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853971.0727589.0791.453581.655480.9499718.344
1 GBP1.17111.25615104.3081.702081.93851.1124221.4802
1 USD0.93220.796083183.0381.3551.543210.8855517.1
1 INR0.0112260.009586980.012042710.01631780.01858440.01066440.20593

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Etiyopya birrinden Bulgar levasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ETB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ETB → BGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Etiyopya birri için en iyi döviz çiftleri

ETB → USD

ETB → EUR

ETB → GBP

ETB → INR

ETB → JPY

ETB → RUB

ETB → AUD

ETB → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Etiyopya Birri / Bulgar Levası
1 ETB0.03222 BGN
5 ETB0.16109 BGN
10 ETB0.32219 BGN
20 ETB0.64438 BGN
50 ETB1.61094 BGN
100 ETB3.22188 BGN
250 ETB8.05470 BGN
500 ETB16.10940 BGN
1000 ETB32.21880 BGN
2000 ETB64.43760 BGN
5000 ETB161.09400 BGN
10000 ETB322.18800 BGN
Çevrim kurları Bulgar Levası / Etiyopya Birri
1 BGN31.03780 ETB
5 BGN155.18900 ETB
10 BGN310.37800 ETB
20 BGN620.75600 ETB
50 BGN1551.89000 ETB
100 BGN3103.78000 ETB
250 BGN7759.45000 ETB
500 BGN15518.90000 ETB
1000 BGN31037.80000 ETB
2000 BGN62075.60000 ETB
5000 BGN155189.00000 ETB
10000 BGN310378.00000 ETB