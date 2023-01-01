10 Bulgar levasından Etiyopya birrine

Reel döviz kuru ile BGN → ETB çevirin

10 bgn
299.10 etb

1.00000 BGN = 29.91020 ETB

5:58 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Tek hesapta 40+ para birimi

BGN → ETB çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 BGN → 0 ETB
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865351.057787.88431.425621.638190.966318.5094
1GBP1.155611.2223101.5611.647481.893131.1166621.3899
1USD0.945450.81813183.091.347851.548830.913617.4997
1INR0.01137860.009846310.012035110.01622160.01864040.01099530.210611

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Bulgar levasından Etiyopya birrine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ETB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BGN → ETB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Bulgar levası

BGN → USD

BGN → EUR

BGN → NZD

BGN → CAD

BGN → AUD

BGN → SGD

BGN → GBP

BGN → ZAR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Bulgar Levası / Etiyopya Birri
1 BGN29.91020 ETB
5 BGN149.55100 ETB
10 BGN299.10200 ETB
20 BGN598.20400 ETB
50 BGN1495.51000 ETB
100 BGN2991.02000 ETB
250 BGN7477.55000 ETB
500 BGN14955.10000 ETB
1000 BGN29910.20000 ETB
2000 BGN59820.40000 ETB
5000 BGN149551.00000 ETB
10000 BGN299102.00000 ETB
Çevrim kurları Etiyopya Birri / Bulgar Levası
1 ETB0.03343 BGN
5 ETB0.16717 BGN
10 ETB0.33433 BGN
20 ETB0.66867 BGN
50 ETB1.67167 BGN
100 ETB3.34334 BGN
250 ETB8.35835 BGN
500 ETB16.71670 BGN
1000 ETB33.43340 BGN
2000 ETB66.86680 BGN
5000 ETB167.16700 BGN
10000 ETB334.33400 BGN