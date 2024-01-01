10 Etiyopya birrinden Bulgar levasına

Reel döviz kuru ile ETB → BGN çevirin

1,000Br ETB = 0,01522лв BGN

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ETB → BGN çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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BGN
1 ETB → BGNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01550,0164
Düşük0,01480,0147
Ortalama0,01510,0153
Değişim0.13%-5.96%
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1 ETB → BGN istatistikleri

ETB → BGN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0155, en düşük 0,0148 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0151 oldu. ETB → BGN kurundaki değişiklik 0.13 değerindeydi.

ETB → BGN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0164, en düşük 0,0147 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0153 oldu. ETB → BGN kurundaki değişiklik -5.96 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiETB - BGN tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Etiyopya birrinden Bulgar levasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ETB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ETB → BGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Etiyopya birri için en iyi döviz çiftleri

ETB → USD

ETB → EUR

ETB → GBP

ETB → INR

ETB → JPY

ETB → RUB

ETB → AUD

ETB → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Etiyopya Birri / Bulgar Levası
1 ETB0,01522 BGN
5 ETB0,07610 BGN
10 ETB0,15220 BGN
20 ETB0,30440 BGN
50 ETB0,76100 BGN
100 ETB1,52200 BGN
250 ETB3,80500 BGN
500 ETB7,61000 BGN
1000 ETB15,22000 BGN
2000 ETB30,44000 BGN
5000 ETB76,10000 BGN
10000 ETB152,20000 BGN
Çevrim kurları Bulgar Levası / Etiyopya Birri
1 BGN65,70320 ETB
5 BGN328,51600 ETB
10 BGN657,03200 ETB
20 BGN1.314,06400 ETB
50 BGN3.285,16000 ETB
100 BGN6.570,32000 ETB
250 BGN16.425,80000 ETB
500 BGN32.851,60000 ETB
1000 BGN65.703,20000 ETB
2000 BGN131.406,40000 ETB
5000 BGN328.516,00000 ETB
10000 BGN657.032,00000 ETB