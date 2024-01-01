Эфиопские быры в болгарские левы

Сконвертируйте ETB в BGN по реальному обменному курсу

Br1,000 ETB = лв0,01493 BGN

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса ETB к BGN

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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BGN
1 ETB в BGNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,01550,0173
Низкий0,01480,0147
В среднем0,01510,0154
Изменение-1.26%-13.74%
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Соотношение 1 ETB к BGN

За последние 30 дней максимальный курс ETB к BGN составил 0,0155, а минимальный — 0,0148. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0151. Изменение курса ETB к BGN в процентном соотношении составило -1.26.

За последние 90 дней максимальный курс ETB к BGN составил 0,0173, а минимальный — 0,0147. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0154. Изменение курса ETB к BGN в процентном соотношении составило -13.74.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из эфиопских быров в болгарские левы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ETB из выпадающего списка для исходной валюты и BGN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ETB в BGN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для эфиопский быр

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Эфиопский быр / Болгарский Лев
1 ETB0,01493 BGN
5 ETB0,07466 BGN
10 ETB0,14932 BGN
20 ETB0,29864 BGN
50 ETB0,74661 BGN
100 ETB1,49321 BGN
250 ETB3,73303 BGN
500 ETB7,46605 BGN
1000 ETB14,93210 BGN
2000 ETB29,86420 BGN
5000 ETB74,66050 BGN
10000 ETB149,32100 BGN
Обменные курсы Болгарский Лев / Эфиопский быр
1 BGN66,96980 ETB
5 BGN334,84900 ETB
10 BGN669,69800 ETB
20 BGN1 339,39600 ETB
50 BGN3 348,49000 ETB
100 BGN6 696,98000 ETB
250 BGN16 742,45000 ETB
500 BGN33 484,90000 ETB
1000 BGN66 969,80000 ETB
2000 BGN133 939,60000 ETB
5000 BGN334 849,00000 ETB
10000 BGN669 698,00000 ETB