جنيه مصري إلى دولار سنغافوري

تحويل EGP إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ egp
٤٤٫٢٢ sgd

1.00000 EGP = 0.04422 SGD

متوسط سعر صرف السوق عند 10:28 UTC
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EGP إلى SGD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EGP → 0 SGD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.06688.50521.439791.664190.964218.2126
1GBP1.153411.2295102.081.660621.919441.1121121.006
1USD0.93810.813339183.02551.350651.561160.904517.085
1INR0.01129880.009796250.012044510.01626790.01880340.01089420.20578

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مصري إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه مصري / دولار سنغافورة
1 EGP0.04422 SGD
5 EGP0.22112 SGD
10 EGP0.44225 SGD
20 EGP0.88449 SGD
50 EGP2.21123 SGD
100 EGP4.42247 SGD
250 EGP11.05617 SGD
500 EGP22.11235 SGD
1000 EGP44.22470 SGD
2000 EGP88.44940 SGD
5000 EGP221.12350 SGD
10000 EGP442.24700 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / جنيه مصري
1 SGD22.61180 EGP
5 SGD113.05900 EGP
10 SGD226.11800 EGP
20 SGD452.23600 EGP
50 SGD1130.59000 EGP
100 SGD2261.18000 EGP
250 SGD5652.95000 EGP
500 SGD11305.90000 EGP
1000 SGD22611.80000 EGP
2000 SGD45223.60000 EGP
5000 SGD113059.00000 EGP
10000 SGD226118.00000 EGP