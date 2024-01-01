Египетские фунты в сингапурские доллары

Сконвертируйте EGP в SGD по реальному обменному курсу

E£1,000 EGP = S$0,02688 SGD

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса EGP к SGD

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

SGD
1 EGP в SGDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,02720,0272
Низкий0,02670,0263
В среднем0,02700,0269
Изменение0.01%-0.02%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 EGP к SGD

За последние 30 дней максимальный курс EGP к SGD составил 0,0272, а минимальный — 0,0267. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0270. Изменение курса EGP к SGD в процентном соотношении составило 0.01.

За последние 90 дней максимальный курс EGP к SGD составил 0,0272, а минимальный — 0,0263. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0269. Изменение курса EGP к SGD в процентном соотношении составило -0.02.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график EGP к SGD

Популярные валюты

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9331,3910,7741,51984,3893,67334,365
1 EUR1,07211,4910,831,62890,4573,93736,836
1 CAD0,7190,67110,5561,09260,6682,64124,705
1 GBP1,2921,2051,79711,962109,0274,74544,398

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из египетских фунтов в сингапурские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EGP из выпадающего списка для исходной валюты и SGD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EGP в SGD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для египетский фунт

EGP в USD

EGP в EUR

EGP в CAD

EGP в GBP

EGP в AUD

EGP в INR

EGP в AED

EGP в TRY

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Египетский фунт / Сингапурский доллар
1 EGP0,02688 SGD
5 EGP0,13442 SGD
10 EGP0,26884 SGD
20 EGP0,53768 SGD
50 EGP1,34420 SGD
100 EGP2,68840 SGD
250 EGP6,72100 SGD
500 EGP13,44200 SGD
1000 EGP26,88400 SGD
2000 EGP53,76800 SGD
5000 EGP134,42000 SGD
10000 EGP268,84000 SGD
Обменные курсы Сингапурский доллар / Египетский фунт
1 SGD37,19690 EGP
5 SGD185,98450 EGP
10 SGD371,96900 EGP
20 SGD743,93800 EGP
50 SGD1 859,84500 EGP
100 SGD3 719,69000 EGP
250 SGD9 299,22500 EGP
500 SGD18 598,45000 EGP
1000 SGD37 196,90000 EGP
2000 SGD74 393,80000 EGP
5000 SGD185 984,50000 EGP
10000 SGD371 969,00000 EGP