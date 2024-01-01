История обменного курса египетский фунт–сингапурские доллары

Обменный курс египетских фунта/сингапурские доллары сейчас составляет 0,027, отражая изменение в размере -0.206% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость египетских фунтов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.803% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс египетский фунт/сингапурские доллары колебался между максимумом, который 03-11-2024 дошел до 0,027, и минимумом, равным 0,027, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.679%.